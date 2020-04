Rüstungsausgaben in Deutschland nehmen stark zu

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die Militärausgaben in Deutschland und vielen anderen Ländern sind im vergangenen Jahr so deutlich gestiegen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Wie das Internationale Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm meldet, investierten Staaten weltweit knapp 1,8 Billionen Euro - ein Plus von 3,6 Prozent. Deutschland verzeichnet demnach den stärksten Anstieg in Europa - um zehn Prozent auf über 49 Milliarden Euro. Die Bundesrepublik rückte damit von Rang neun auf Rang sieben der Länder mit den höchsten Rüstungsausgaben vor. Am meisten Geld für Militär geben weiter die USA aus, vor China, Indien, Russland und Saudi-Arabien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 06:00 Uhr