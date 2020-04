Rückläufiger Trend bei Corona-Neuinfektionen und Todesfällen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut meldet den dritten Tag in Folge einen Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen und neuen Todesfällen in Deutschland. Wie aus den heute früh aktualisierten Zahlen hervorgeht, wurden innerhalb von 24 Stunden gut 2.500 neue Erkrankungen erfasst. 126 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind in diesem Zeitraum gestorben. Weiter geht aus den Zahlen hervor, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Infizierten in Deutschland wieder gesund sind. Übermorgen wollen Kanzlerin Merkel und die Länder-Regierungschefs darüber beraten, wie es mit den Anti-Corona-Maßnahmen weitergehen soll. Der saarländische Regierungschef Hans fordert einen abgestimmten Masterplan für Deutschland, seine Mainzer Kollegin Dreyer plädiert für eine Politik der kleinen Schritte. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer empfiehlt einheitliche Regeln für alle Länder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 10:00 Uhr