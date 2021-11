Rückkehr zur Maskenpflicht kommt für Lehrerverband "zu spät"

Nachrichtenarchiv - 03.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Staatsregierung reagiert auf die stark steigenden Corona-Fallzahlen. Das Kabinett dürfte heute beschließen, dass Schüler auch an ihren Plätzen im Klassenzimmer wieder Masken tragen müssen. Die Freien Wähler halten das für voreilig, die Schwelle sei noch nicht erreicht. Der Lehrerverband findet dagegen, der Schritt komme wieder einmal zu spät. Verbandspräsident Meidinger sagte dem BR, es gebe keine Alternative zur Maskenpflicht in vollgestopften Klassen ohne Mindestabstand und Luftfilter. Man müsse die Ansicht korrigieren, Schulen seien keine Treiber der Pandemie. Tatsächlich gebe es heftige Ausbrüche in den Schulen. Als weitere Maßnahme gegen die vierte Welle schlägt Ministerpräsident Söder vor, in Regionen mit vielen Infektionen generell auf 2G zu setzen. Dann hätten nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2021 10:00 Uhr