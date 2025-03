Rückholaktion für ISS-Astronauten ist gestartet

Für die seit Juni in der Internationalen Raumstation ISS festsitzenden US-Astronauten hat eine Rückholaktion begonnen. Die Raumkapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk startete kurz nach Mitternacht unserer Zeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Ursprünglich war der Start für Mittwoch geplant gewesen, musste aber wegen eines technischen Problems am Boden verschoben werden. Vier Astronautinnen und Astronauten aus den USA, Japan und Russland sollen in der Nacht zum Sonntag die bisherige ISS-Crew ablösen, die dann zur Erde zurückkehren kann. Ihre Mission sollte eigentlich nur eine Woche dauern, wegen technischer Probleme mit ihrem Raumschiff harren sie nun aber schon fast zehn Monate in der Raumstation aus.

