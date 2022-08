Rückgabe von E-Scootern auf Abstellflächen wird in München Pflicht

Taiwan fürchtet nach Pelosi-Besuch neue Schikanen durch China

Taipeh: Taiwan rechnet nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi mit weiteren Reaktionen aus China. Ein Regierungssprecher warnte etwa vor gezielten Desinformationen durch Peking und sprach von psychologischer Kriegsführung in bisher nicht bekanntem Ausmaß. Sein Land werde zudem die Sicherheitsmaßnahmen an Kraftwerken, Bahnhöfen und Flughäfen verschärfen. Als Reaktion auf den Pelosi-Besuch hat China bereits ein großes Militärmanöver mit Schießübungen in Meeresgebieten rund um Taiwan gestartet. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hatte der Regierung in Taipeh während ihres 20-stündigen Aufenthalts die Unterstützung der USA zugesichert, um die Demokratie in dem Land zu verteidigen. China betrachtet den Inselstaat Taiwan als abtrünnige Provinz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2022 17:00 Uhr