Rudi Völler wird Sportdirektor der Fußballnationalmannschaft

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj nennt Lieferung von Kampfpanzern Frage des Überlebens

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Lieferung von Kampfpanzern an sein Land als eine Frage des Überlebens bezeichnet. In der Ukraine sterben jeden Tag Menschen, sagte Selenskyj im ARD-Interview. Der Westen dürfe daher nicht noch sechs Monate diskutieren. Wörtlich sagte der ukrainische Staatschef: "Wenn ihr Leopard-Panzer habt, dann gebt sie uns." Er kritisierte in diesem Zusammenhang die zögerliche Haltung der Bundesregierung. Das Argument, Berlin wolle keinen Alleingang, ließ Selenskyj nicht gelten. Jemandem in Not zu helfen, sei kein Wettbewerb. Nach den Worten Selenskys ist es nicht in Ordnung, sich in dieser Frage an anderen Ländern zu orientieren. Eine Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern aus deutscher Produktion könnte morgen beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein fallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2023 23:00 Uhr