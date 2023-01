Rudi Völler soll Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft werden

Nachrichtenarchiv - 19.01.2023 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Rudi Völler soll Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Dafür hat sich nach Informationen der Bild-Zeitung der Expertenrat des Deutschen Fußball-Bundes ausgesprochen, dem Völler selbst angehört. Der 62-Jährige wird damit in einem Teilbereich Nachfolger von Ex-Geschäftsführer Bierhoff. Völler soll sich vorrangig um die Heim-Europameisterschaft 2024 kümmern. Wer die übrigen Aufgaben Bierhoffs – also beispielsweise die Akademie und die Trainerausbildung übernimmt, ist noch offen. Der DFB-Taskforce gehören Hans-Joachim Watzke, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, der Sportmanager Oliver Mintzlaff, Matthias Sammer und Völler selbst an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2023 20:15 Uhr