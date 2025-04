Rubio warnt vor Scheitern der Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt

Paris: US-Außenminister Rubio hat vor einem Scheitern der Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt gewarnt. Kurz vor seiner Abreise aus Frankreich sagte er, die USA könnten ihre Bemühungen einstellen, sollte es keine klaren Anzeichen für eine Einigung geben. Präsident Trump sei zwar an einer Lösung interessiert, so Rubio, die Vereinigten Staaten hätten aber viele andere Prioritäten. Schon innerhalb weniger Tage könne Trump womöglich sagen: "Wir sind fertig". Gestern hatten zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Trump Vertreter der USA und Europas gemeinsam Gespräche über die Ukraine geführt. An dem Treffen in Paris nahmen auch Unterhändler des angegriffenen Landes teil.

