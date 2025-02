Rubio und Lawrow beraten über Frieden im Ukraine-Krieg

Riad: In der saudi-arabischen Hauptstadt will US-Außenminister Rubio heute mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow über eine mögliche Friedenslösung im Krieg Russlands gegen die Ukraine beraten. Zu dem Treffen sind weder Abgesandte der Ukraine noch Vertreter der EU eingeladen. Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Kellogg, sieht bei Friedensgesprächen weiter keinen Platz für Europäer. Den USA gehe es darum, die Sache so sauber und schnell wie möglich zu erledigen, sagte Kellogg in Brüssel, wo er die Nato-Verbündeten sowie EU-Vertreter informierte. Die Bedenken der Europäer seien bekannt und würden angesprochen. Im Falle eines Friedensabkommens hat sich US-Verteidigungsminister Hegseth für eine internationale Truppe ausgesprochen, die einen Waffenstillstand sichern soll. Diese Truppe solle allerdings ohne die Beteiligung von US-Soldaten aufgestellt werden, mögliche Angriffe auf sie sollten auch nicht als sogenannter Bündnisfall unter Artikel 5 des Nato-Vertrags gewertet werden.

