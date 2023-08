Rubiales wird wegen Rücktritts-Weigerung scharf kritisiert

Madrid: Spanische Politiker und Vertreter des Fußballs haben mit heftiger Kritik auf die Weigerung von Verbandschef Rubiales reagiert, im so genannten Kuss-Skandal zurückzutreten. Die geschäftsführende Vize-Regierungschefin Díaz schrieb in sozialen Medien, Rubiales wisse immer noch nicht, wo er sei und was er getan habe. Er müsse sofort zurücktreten und allen weitere Peinlichkeiten ersparen. Der Leiter der obersten spanischen Sportbehörde kündigte an, seine Institution werde nun gegen Rubiales vorgehen. Der Weltverband FIFA hat bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Rubiales hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Rubiales selbst sieht sich als Opfer einer Hetzjagd.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 16:00 Uhr