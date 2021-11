Rotterdamer Bürgermeister beklagt "Orgie der Gewalt"

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rotterdam: Nach den heftigen Ausschreitungen in der niederländischen Hafenstadt gegen neue Corona-Verordnungen hat die Justiz Untersuchungen und weitere Festnahmen angekündigt. Justizminister Grapperhaus sprach von extremer Gewalt gegen Polizei, Einsatzkräfte und Feuerwehrleute. Gleichzeitig kündigte er eine umfassende Untersuchung zu dem Waffeneinsatz der Polizei an. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt, etwa 20 Personen wurden noch in der Nacht festgenommen. Rotterdams Bürgermeister Aboutaleb sprach von einer Orgie der Gewalt. Eine nicht angekündigte Demonstrationen gegen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen war gestern Abend völlig aus dem Ruder gelaufen. Aus dem ganzen Land waren mehrere Hundert Beamte zur Unterstützung nach Rotterdam gekommen. In Amsterdam wurde eine für heute geplante Demonstration abgesagt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.11.2021 12:45 Uhr