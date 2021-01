Rotes Kreuz zieht positive Bilanz der Silvesternacht

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Bayerische Rote Kreuz hat sich nach der Silvesternacht zufrieden gezeigt. Maßnahmen wie das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und die Kontaktbeschränkungen hätten den erhofften Erfolg erzielt. Das BRK verzeichnete demnach deutlich weniger Verletzungen durch Knallkörper, weniger Fälle von Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie weniger Einsätze wegen Bränden. So habe eine Überlastung des Rettungsdienstes und damit auch der Notaufnahmen in den Kliniken verhindert werden können. Insgesamt zählte das Rote Kreuz an Silvester und über den Jahreswechsel in Bayern gut 5.200 Einsätze, davon auch zahlreiche Krankentransporte. Im Vorjahreszeitraum waren es fast 9.600 Einsätze. Auch Bayerns Innenminister Herrmann zeigte sich zufrieden. Die meisten Menschen im Freistaat hätten sich an die Corona-Regeln gehalten. Die Polizei registrierte aber rund 2.000 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, etwa gegen die Kontaktbeschränkungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 20:00 Uhr