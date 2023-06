Rotes Kreuz weist Selenskyjs Vorwürfe zurück

Meldungsarchiv - 09.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Bei der durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms ausgelösten Flutkatastrophe sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das erklärten Vertreter Russlands und der Ukraine übereinstimmend. Unterdessen hat das Deutsche Rote Kreuz den Vorwurf des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zurückgewiesen, die Hilfsorganisation unternehme zu wenig, um den Menschen in den Überschwemmungsgebieten zu helfen. DRK-Generalsekretär Christian Reuter sagte im Deutschlandfunk, es gebe sogar eine ganze Palette an Hilfsleistungen. Derzeit versuchten rund 70 Freiwillige des ukrainischen Roten Kreuzes, Menschen aus den Flutmassen zu retten. Der Einsatz sei gefährlich, so Reuter, weil die Flutkatastrophe genau an der Frontlinie geschehen sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 10:00 Uhr