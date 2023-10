Rotes Kreuz warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems in Gaza

Gaza-Stadt: Nach der Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen warnt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in dem von Israel abgeriegelten Küstenstreifen. Das Komitee nannte die Lage der Menschen unerträglich. Präsidentin Spoljaric-Egger sagte im Deutschlandfunk, es fehle an Ärzten, Material, Betten und Operationssälen. Es íst nach ihren Worten eine Frage von Stunden oder Tagen, bis das ganze System zusammenbricht. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen forderte den Schutz von Krankenhäusern. Nichts rechtfertige Angriffe auf Kliniken. Bei der gestrigen Attacke auf das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt haben Hunderte von Menschen ihr Leben verloren. Nach israelischen Angaben hat eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad die Klinik getroffen. Die Hamas spricht von einem israelischen Luftangriff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 12:00 Uhr