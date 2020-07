Rotes Kreuz muss mehrere Schlauchboote aus der Isar retten

WHO verzeichnet Rekord an Corona-Neuinfektionen

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat den bisher höchsten Wert an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert. Die WHO teilte in Genf mit, die Mitgliedstaaten hätten innerhalb eines Tages mehr als 212.000 Fälle gemeldet. Die meisten Neuansteckungen gab es demnach auf dem amerikanischen Kontinent, vor allem in den USA und in Brasilien. In Mexiko ist die Zahl der Corona-Toten inzwischen auf über 30.000 gestiegen. Nur in fünf Ländern gab es bisher mehr Opfer. Die ansteigenden Zahlen sind nach Einschätzung der WHO kein Anzeichen für eine zweite Welle der Pandemie. WHO-Nothilfekoordinator Ryan sagte, vielmehr handle es sich um einen zweiten Höhepunkt der ersten Welle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 06:00 Uhr