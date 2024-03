Rotes Kreuz beklagt schleppende Anwerbung ausländischer Pflegekräfte

Berlin: Dem Deutschen Roten Kreuz zufolge verläuft die Anwerbung von ausländischen Pflegekräften nur schleppend. Wie Präsidentin Hasselfeldt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von morgen sagte, gelingt das nur in wenigen hundert Fällen im Jahr. Selbst wenn Sprachkenntnisse vorhanden seien, ziehe sich die Anerkennung der Abschlüsse mitunter zwei Jahre hin. Außerdem kosten nach ihren Angaben Anwerbung und Berufsvorbereitung bis zu 15.000 Euro je Pflegekraft. Hasselfeldt nannte es eine Illusion zu glauben, dass so der Personalnotstand in den Heimen gelöst werden könne. Insgesamt sei die Pflege unterfinanziert, was an den steigenden Kosten und fehlenden Investitionen der Länder liege, so die Rot-Kreuz-Präsidentin. Diese Lücke deckten die Pflegebedürftigen über stark steigende Eigenanteile, die im Durchschnitt mittlerweile mehr als 2.500 Euro im Monat ausmachten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2024 21:15 Uhr