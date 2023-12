Rotes Kreuz beklagt katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat den Weltsicherheitsrat in einem seltenen Schritt aufgefordert, sich für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einzusetzen. Er berief sich dabei auf Artikel 99 der UN-Charta, was dann möglich ist, wenn er den internationalen Frieden und die Sicherheit in Gefahr sieht. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz rief erneut zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. IKRK-Präsidentin Spoljaric Egger sprach im Interview mit dem Deutschlandfunk von einer katastrophalen humanitären Lage und unglaublichem Leid. Die Menschen suchten nach Nahrung, Wasser und Schutz. Die vielen zivilen Opfer mit oft schwersten Verletzungen können nach ihren Worten nicht versorgt werden. Die Krankenhäuser kollabierten ohne Wasser und Stromversorgung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 10:00 Uhr