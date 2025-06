Rotes Kreuz äußert sich zu Schüssen an Verteilungszentrum in Gaza

Rafah: Im Gazastreifen gibt es unterschiedliche Darstellungen, was in der Nähe eines Verteilungszentrums für Hilfsgüter geschehen ist. Nach palästinensischen Angaben schoss das israelische Militär auf die Hilfesuchenden. Es gab mehr als 30 Tote und 170 Verletzte. Auch das Rote Kreuz berichtet von vielen Patienten, die mit Schusswunden in ein Feldkrankenhaus der Hilfsorganisation in der Gegend gekommen sind, unter ihnen Frauen und Kinder. 21 Opfer seien bereits tot gewesen. Israel wies dies zurück und erklärte, das Militär habe nicht auf Zivilisten geschossen. Die umstrittene US-geführte Hilfsorganisation GHF sprach von Falschmeldungen der Hamas.

