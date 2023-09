Roter Halbmond spricht von 11.000 Toten in Libyen

Bengasi: Nach den verheerenden Überschwemmungen in der ost-libyschen Stast Darna ist die Zahl der Toten auf mehr als 11.000 gestiegen. Das teilte der Rote Halbmond mit. Fast ebenso viele Menschen werden noch vermisst. Behörden hatten die Zahl der Todesopfer bereits auf rund 20.000 geschätzt. Erste Hilfsgüter aus Deutschland sind in dem nordafrikanischen Staat angekommen. Zwei Transportflugzeuge der Bundeswehr landeten in Bengasi. Sie hatten unter anderem Zelte, Feldbetten und Generatoren an Bord.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 01:00 Uhr