Roter Halbmond meldet Angriff auf Klinik im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Bei israelischen Angriffen ist nach palästinensischen Angaben auch ein Krankenhaus im Gazastreifen beschädigt worden. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond veröffentlichte ein Video, auf dem Menschen mit ihren Kindern zu sehen sind, die versuchen in Panik eine Klinik zu verlassen. Unter den Hunderten Patienten seien Kinder an Beatmungsgeräten und Verletzte auf der Intensivstation, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor hatte das israelische Militär gefordert, die Klinik zu evakuieren. Unter dem Krankenhaus werden Tunnel der Hamas vermutet. - Unterdessen hat US-Präsident Biden mehr Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gefordert. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanjahu machte er nach eigenen Angaben deutlich, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern "deutlich und sofort" erhöht werden müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 06:00 Uhr