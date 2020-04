Rot-Grüne Koalition in München präsentiert Koalitionsvertrag

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Rund einen Monat nach der Wahl haben sich die Spitzen von SPD und Grünen in München auf einen Koalitionsvertrag für einen neuen Stadtrat geeinigt. Dabei steht der Wohnungsbau an erster Stelle, gefolgt von Klimaschutz und Mobilität. Der Komplex Finanzen sei wegen der Zusatzkosten in der Corona-Krise ausgespart. Oberbürgermeister Reiter sprach von einer echten Koalition, die Grünen-Spitzenkandidatin Habenschaden von einer hervorragenden Grundlage für die kommenden sechs Jahre. Nach der Diskussion durch die Parteimitglieder soll der Koalitionsvertrag am Sonntag unterschrieben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 15:00 Uhr