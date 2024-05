Rostock steigt nach Fan-Krawallen in die 3. Liga ab

Rostock: Erst am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat sich entschieden, dass Hansa Rostock neben Osnabrück absteigt. Das Team verlor in einer von Ausschreitungen begleiteten Partie gegen Paderborn und verpasste den Sprung auf den Relegationsrang 16, den Wiesbaden erreichte. Von den bayerischen Vereinen gewann Fürth gegen Schalke mit 2 zu 0, Nürnberg unterlag beim Hamburger SV mit 1 zu 4. In die Bundesliga steigen Sankt Pauli und Kiel auf, Düsseldorf spielt in der Relegation um den Aufstieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 19:00 Uhr