Rosneft protestiert gegen Kontrollübernahme der Bundesregierung

Moskau: Nach der Entscheidung der Bundesregierung, die deutschen Rosneft-Töchter unter Treuhandverwaltung zu stellen, spricht der russische Staatskonzern von einer "Zwangsenteignung". Das Unternehmen kündigte in Moskau an, vor Gericht gegen den Schritt vorzugehen. In einer Stellungnahme heißt es, es handle sich um eine Verletzung aller grundlegenden Prinzipien der Marktwirtschaft. Rosneft betonte, man habe zu jeder Zeit seine Verpflichtungen erfüllt. Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Schneider, rechnet damit, dass die Zahl der Arbeitsplätze am Standort der PCK-Raffinerie Schwedt nach der Übernahme durch den Bund mittelfristig steigt. Die Bundesregierung schaffe im Osten neue Perspektiven, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

