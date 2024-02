Rosenmontagszüge nehmen Politik und Rechtsextremismus ins Visier

Köln: In den rheinischen Karnevals-Hochburgen sind die Rosenmontagszüge unterwegs. Aufs Korn nehmen die Jecken unter anderem Bundeskanzler Scholz, der als Faultier dargestellt wird, oder Außenministerin Baerbock als Elefant im Porzellanladen. Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf gibt es auch Motivwagen gegen Rechtsextremismus und die AfD. - Der Karneval in Rio hat vergangene Nacht beim Umzug der großen Sambaschulen auf Probleme der indigenen Bevölkerung hingewiesen. Sie forderten unter anderem ein Ende des Bergbaus in den Gebieten der Yanomami.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 12:00 Uhr