Rosenheim lädt zum 13. Landestag der Verkehrssicherheit

Rosenheim: Bayerns Innenminister Herrmann hat am Vormittag den 3. Landestag der Verkehrssicherheit eröffnet. Dieser steht in diesem Jahr unter dem Motto "Sicherheit beginnt im Kopf". Mehr als 50 Aussteller nehmen in der gesamten Innenstadt teil. Mit einem Aktions- und Attraktionsangebot wollen sie das Bewusstsein für Verkehrssicherheit schärfen. Besucherinnen und Besucher können einen Rundflug mit einem Hubschrauber-Simulator drehen oder einen LKW-Überschlagssimulator ausprobieren. Musikalisch wird die Veranstaltung unter anderem vom Bayerischen Polizeiorchester umrahmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 12:00 Uhr