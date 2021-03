Rosenheim beantragt Ausnahme bei 7-Tages-Inzidenzwert von 100

Nachrichtenarchiv - 16.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rosenheim: Der amtierende Oberbürgermeister März hat eine Ausnahme bei der Inzidenzregelung beantragt. Demnach soll in Rosenheim der kritische Wert, bei dem strengere Beschränkungen gelten, von 100 auf 130 angehoben werden. Bis dahin, so März, sollten Präsenz- und Wechselunterricht in den Schulen erlaubt werden und auch die Kitas geöffnet bleiben. Zur Begründung verwies er auf die Einwohnerzahl der Stadt von derzeit 63-tausend. Eine geringe Zahl von Neuinfektionen, so März, führe bei einer Hochrechnung auf 100-tausend Einwohner relativ schnell zu einem hohen 7-Tages-Inzidenzwert. Der aktuelle Wert in Rosenheim liegt bei 204,6. - Bundesweit beträgt die 7-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut mit aktuell 83,7 etwas mehr als gestern. Die Zahl der Neuinfektion wird 5.480 angegeben. Das sind 1.228 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 09:00 Uhr