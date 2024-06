Rosdoliwka in der Region Donezk angeblich von russischen Soldaten erobert

Donezk: Russische Soldaten haben nach Angaben aus Moskau die Kontrolle über den Ort Rosdoliwka in der Ostukraine übernommen - Rosdoliwka wäre damit nach Bachmut und Soledar die dritte Ortschaft in der ostukrainischen Region Donezk, die in russische Hände gefallen ist. Das ukrainische Militär dementiert die Meldung allerdings und spricht von schweren Kämpfen rund um die Siedlung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2024 03:00 Uhr