Ronja Endres bleibt alleinige Vorsitzende der Bayern-SPD

München: Der bayerische SPD-Chef von Brunn hat gegenüber mehreren Medien seinen Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt. Offiiziell will er das morgen Nachmittag verkünden. Bei einer Vorstandssitzung am Vormittag wurde beschlossen, dass die bisherige Co-Vorsitzende Endres alleine im Amt bleibt. Sie plädierte für einen kommunikativen Neuanfang und einen kooperativen Führungsstil. Von Brunn hatte bereits am Donnerstag seinen Rückzug vom Amt des Fraktionsvorsitzenden im Landtag bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach waren die Abgeordneten seit längerem unzufrieden mit seinem Führungsstil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 18:00 Uhr