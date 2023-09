Rom empört sich über deutsche Finanzhilfe für Seenotretter

Rom: Die italienische Regierung hat die deutsche Finanzhilfe für Organisationen kritisiert, die sich in Italien um Bootsmigranten kümmern. Verteidigungsminister Crosetto von der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia sprach von einem sehr schwerwiegenden Verhalten und einer Einmischung in inneritalienische Angelegenheiten. Das Auswärtige Amt hatte darauf verwiesen, dass damit ein Beschluss des Bundestages umgesetzt werde. Das erste Geld soll an Projeke zur Versorgung von Flüchtlingen an Land und zur Rettung auf See ausgezahlt werden, jeweils zwischen 400-tausend und 800-tausend Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 15:00 Uhr