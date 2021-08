Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist tot

Söder bezeichnet Truppenabzug der USA als Fehler

Unterschleißheim: Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der CSU hat Parteichef Söder die Entscheidung der USA als Fehler bezeichnet, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Söder sagte in seiner Rede in Unterschleißheim bei München, was derzeit in dem Land passiere, sei beschämend. Es sei die Pflicht des Westens, alle Menschen aus Afghanistan zu holen, die sich in den vergangenen Jahren zu den westlichen Werten bekannt hätten. - Im Hinblick auf die Bundestagswahl räumte der CSU-Chef ein, dass die Union in den Umfragen verloren hat. Man sei aber jetzt "in den letzten 10 Minuten eines langen Spiels". CDU und CSU hätten lange geführt, nun sei Gleichstand. Nach den Worten des bayerischen Ministerpräsidenten ist lange darüber diskutiert worden, mit wem die Union am liebsten regieren möchte - das sei aber nun nicht mehr die Frage.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.08.2021 20:15 Uhr