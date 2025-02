Rohstoffabkommen zwischen Ukraine und USA steht

Rohstoffabkommen zwischen Ukraine und USA steht: Demnach wollen beide Länder gemeinsam in der Ukraine Bodenschätze wie Seltene Erden abbauen. Die Einnahmen sollen zur Hälfte in den Wiederaufbau der Ukraine fließen. Das Rohstoffabkommen gilt als wichtig für die Ukraine, um sich die Unterstützung von US-Präsident Trump gegen Russland zu sichern. Übermorgen könnte das Abkommen unterzeichnet werden, wenn der ukrainische Präsident Selenskyj in die USA reist.

