Rohstoff-Abkommen: Ukraine und USA schließen Absichtserklärung

Kiew: Die Ukraine und die USA nähern sich bei ihrem geplanten Rohstoff-Abkommen an. Wie die ukrainische Vize-Regierungschefin Swyrydenko bekannt gab, haben beide Seiten eine Absichtserklärung für einen Vertragsabschluss unterzeichnet. Sie sprach von einer Investition in die Zukunft für eine souveräne und sichere Ukraine. Bei dem Abkommen geht es um seltene Erden und andere wertvolle Rohstoffe aus der Ukraine. Einnahmen daraus sollen in einen von beiden Seiten verwalteten Fonds fließen. Der angestrebte Vertrag - und damit verbunden auch die Frage nach Sicherheitszusagen für Kiew - hatte Ende Februar zu einem Eklat zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj im Weißen Haus geführt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2025 02:00 Uhr