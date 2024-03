Röttgen verteidigt neue Taurus-Abstimmung im Bundestag

Berlin: Der CDU-Außenexperte Röttgen pocht darauf, zeitnah Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF warf er der Bundesregierung vor, nicht genug zu tun, um die Ukraine zu unterstützen. Am Ende, so Röttgen, gehe es auch um Deutschland und Europa. Man müsse die Ukraine mit allem, was man habe, so ausstatten, dass es sich gegen Russland verteidigen könne. Mit Blick auf die Bedenken von Kanzler Scholz sagte der CDU-Politiker, man könne den Taurus auch so programmieren, dass er nicht nach Russland gelangt; deswegen verstehe er die Vorbehalte nicht. Heute will der Bundestag über den Unions-Antrag zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine abstimmen. Grünen-Chef Nouripour warf der Union vor, dass der Antrag innenpolitisch motiviert ist. Das habe mit einer Unterstützung für die Ukraine nichts zu tun. Bundeskanzler Scholz hatte gestern noch einmal deutlich gemacht, dass es mit ihm keine Taurus-Lieferung geben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 08:00 Uhr