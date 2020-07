Röttgen ruft zu Deeskalation mit der Türkei auf

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich die Außenminister der EU-Staaten am Vormittag wieder persönlich getroffen. Thema ist unter anderem der Konflikt mit der Türkei. Im Vorfeld des Treffens warnte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, vor einer weitere Eskalation. Zwar gebe es inzwischen keine gemeinsamen Werte mehr, dafür aber wechselseitige Interessen, so Röttgen im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Türkei sei wirtschaftlich abhängig von Europa. Gleichzeitig habe sie aber mehr Einfluss auf die Krisenländer Syrien und Libyen als alle Europäer zusammen. Weiteres Thema in Brüssel ist das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Mehr als "klare Worte" habe man hier nicht zur Verfügung, so Röttgen - aber auch die könnten Wirkung zeigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 11:00 Uhr