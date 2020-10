Röttgen ruft CDU zur Geschlossenheit auf

Corona-Ampel im Freistaat vielerorts dunkelrot

München: In Bayern zeigt die Corona-Ampel mittlerweile in einem Drittel der Regionen dunkelrot - der Wocheninzidenzwert liegt in weiten Teilen des Freistaats bei über 100 pro 100.000 Einwohnern. Zuletzt hatte auch der Landkreis Landshut die 100er-Marke überschritten. Laut Landratsamt ist mittlerweile kein klarer Infektionsschwerpunkt mehr erkennbar. Das Virus sei in Kindertagesstätten sowie allen Schularten angekommen. Im oberbayerischen Schongau wurden 600 Krankenhausmitarbeiter in Quarantäne geschickt, nachdem 38 Beschäftigte positiv getestet worden waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 07:00 Uhr