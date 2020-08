Röttgen: Reisen in Corona-Risikogebiete künftig vorab anzeigen

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Röttgen, macht sich dafür stark, dass Reisen in Corona-Risikogebiete künftig vorher bei den Gesundheitsämtern gemeldet werden müssen. Röttgen hat der "Welt" gesagt, es sei nicht rational, mitten in einer Pandemie in eine Gegend zu fahren, die ein Risikogebiet darstelle. Wer das tue, müsse akzeptieren, dass dieser Urlaub keine reine Privatangelegenheit mehr sei, so Röttgen. Nach seinen Worten gefährdet der Betroffene die öffentliche Gesundheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 04:00 Uhr