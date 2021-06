Röttgen hofft auf Minimalkonsens bei Treffen zwischen Putin und Biden

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem heutigen Treffen von US-Präsident Biden und Russlands Regierungschef Putin hat der CDU-Außenexperte Röttgen die Erwartungen gedämpft. Er erwarte keine Lösungen, aber den Versuch, die zahlreichen Konflikte zu managen und Missverständnissen entgegenzuwirken, sagte er der "Rheinischen Post". Wenn das gelinge, hätte sich das Treffen aus Bidens Sicht gelohnt. Für Putin sei allein schon das Zusammenkommen ein Erfolg, so Röttgen. Putin und Biden treffen sich heute erstmals seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten persönlich. In einer Villa am Genfersee wollen sie über die angespannten Beziehungen beider Länder sprechen. Biden will unter anderem Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Russland üben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 09:00 Uhr