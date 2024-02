Röttgen befürchtet Annexion von Transnistrien

Berlin: Der CDU-Außenexperte Röttgen befürchtet, dass Russland die abtrünnige Region Transnistrien in Moldau annektiert. Der "Rheinischen Post sagte der CDU-Politiker, in den Grenzgebieten der Ukraine hätten pro-russische Separatisten Moskau auch zunächst um Hilfe gebeten, bevor es zur Besetzung durch Russland kam. Darauf sei die russische "Vollinvasion" in der Ukraine gefolgt. Die pro-russischen Separatisten in Transnistrien hatten Russland gestern um - wie es hieß- "Schutz" gegenüber Moldau gebeten. Russlands Präsident Putin hält am Vormittag seine Rede zur Lage der Nation. Gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl wird sich der 71-Jährige wohl zum aktuellen Stand im Angriffskrieg gegen die Ukraine äußern. Die russischen Truppen verzeichneten zuletzt taktische Gewinne bei ihrer Invasion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 06:00 Uhr