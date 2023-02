Rodlerin Eitberger gewinnt in St. Moritz und bremst Taubitz aus

Nachrichtenarchiv - 19.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sankt Moritz: Die deutschen Rodlerinnen können beim Weltcup in der Schweiz einen Dreifach-Sieg feiern. Sprint-Weltmeisterin Dajana Eitberger schaffte es auf den ersten Rang, gefolgt von Julia Taubitz auf dem zweiten und Anna Berreiter auf dem dritten Platz. Die dreifache Rodel-Weltmeisterin Taubitz liegt vor dem Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Winterberg nun 90 Punkte vor Eitberger; die erfolgreiche Titelverteidigung um den Gesamtweltcup ist der Oberwiesenthalerin damit kaum noch zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2023 12:00 Uhr