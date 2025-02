Rodenstock schließt die Produktion in Regen endgültig

Rodenstock schließt die Produktion in Regen endgültig: Zum Monatsende wird die Brillen-Herstellung im Bayerischen Wald beendet. Das hat der Betriebsrat bekanntgeben. 180 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Produktion wird in die Rodenstock-Werke in Tschechien und Thailand verlagert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 18:45 Uhr