Rodel Doppelsitzer Wendl und Arlt patzen beim Weltcup in Altenberg

Altenberg: Die sechsmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei der WM-Revanche gepatzt. Nach Bronze bei den Titelkämpfen lag das bayerische Duo beim Weltcup im sächsischen Altenberg nach Lauf eins zwar in Führung; im finalen Durchgang fuhren sie dann aber in einer Kurve gleich doppelt an die Bande und landeten nur auf Rang 16. Sieger wurden die Weltmeister Juri Gatt und Thomas Schoepf aus Österreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 12:00 Uhr