"Rocky"-Schauspieler Carl Weathers stirbt mit 76 Jahren

Los Angeles: Der US-Schauspieler und ehemalige Profi-Footballer Carl Weathers ist mit 76 Jahren gestorben. Berühmt wurde Weathers in der Rolle des "Rocky"-Boxers Apollo Creed. Außerdem spielte er in Filmen wie "Predator" und zahlreichen Serien mit, etwa im "Star Wars"-Ableger "The Mandalorian". Die Hollywood-Stars Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger äußerten ihre Trauer und zollten dem Kollegen Respekt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 07:00 Uhr