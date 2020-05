Rock'n-Roll-Pionier Little Richard stirbt mit 87 Jahren

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Rock'n'Roll-Legende Little Richard ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. Little Richards langjähriger Anwalt nannte Knochenkrebs als Todesursache. Mit Hits wie "Tutti Frutti" und "Long Tall Sally" veränderte er die Popmusik. Richard verkaufte weltweit mehr als 30 Millionen Platten. Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger nannte den verstorbenen Rock'n'-Roll-Pionier die größte Inspiration seiner frühen Teenie-Zeit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 01:00 Uhr