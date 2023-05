Rocklegende Tina Turner ist gestorben

Meldungsarchiv - 24.05.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Zürich: Die Rock-Sängerin Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Nach Angaben ihres Managements starb sie nach langer Krankheit in Küsnacht in der Schweiz. In den 60er und 70er Jahren feierte die Soul-Sängerin Erfolge zusammen mit ihrem Ehemann Ike Turner. Nach dem Ende der Ehe, die von Gewalt geprägt war, startete sie eine Solokarriere und wurde in den 80ern mit Songs wie "Private Dancer" und "We Don't Need Another Hero" weltberühmt. Seit den 90er Jahren lebte sie am Zürichsee in der Schweiz und nahm die Schweizer Staatsbürgerschaft an. 2013 heiratete sie ihren deutschen Partner Erwin Bach, den sie als große Liebe ihres Lebens bezeichnete. Als sie an Nierenversagen litt, spendete er ihr eines seiner Organe.

