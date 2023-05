Rock-Legende Tina Turner gestorben

Meldungsarchiv - 25.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zürich: Menschen in aller Welt trauern um die Rock-Legende Tina Turner. Stars wie Mick Jagger, Diana Ross und Elton John reagierten bestürzt auf den Tod. Der Frontsänger der Rolling Stones erklärte, die Welt habe eine enorm talentierte Künstlerin verloren. Turner sei inspirierend, warmherzig, lustig und großzügig gewesen. Vor ihrem Anwesen in der Schweiz legten zahlreiche Fans Blumen nieder. Ihre Sternenplakette am Walk of Fame in Hollywood wurde von Fans mit Blumen geschmückt. Die achtfache Grammy-Preisträgerin war gestern im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus nahe Zürich gestorben. Im Verlauf ihrer Karriere hatte Tina Turner mehr als 180 Millionen Alben verkauft. 1984 gelang ihr mit ihrem Album "Private Dancer" der Solo-Durchbruch. Zu ihren bekanntesten Hits zählen "What's Love Got to do with it?" und "We don't need another hero!".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2023 07:00 Uhr