Rock im Park erwartet zum Jubiläum Rekordbesuch

Nürnberg: Das Musikfestival Rock im Park startet heute zum 30. Mal. Zum Jubiläum erwarten die Veranstalter ein Rekordpublikum - mit fast 90.000 Besuchern ist das dreitägige Open-Air Festival ausverkauft. Auf vier Bühnen sind 100 Auftritte von Musikerinnen und Musikern geplant. Zu den Top-Acts gehören die US-Metal-Bands Slipknot und Korn sowie die britische Formation "Bring me the Horizon". Zeitgleich findet wie üblich das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel statt - heuer in der 40. Auflage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 09:00 Uhr