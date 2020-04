"Rock am Ring" und "Rock im Park" finden nicht statt

Schüler sollen schrittweise wieder in den Unterricht

München: In den Schritt für Schritt wieder eröffneten Schulen in Bayern soll der Unterricht in maximal halber Klassenstärke erfolgen. Das hat Kultusminister Piazolo erklärt. Ab dem 27. April sollen Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen als erste wieder unterrichtet werden, ebenso Meisterklassen. Frühestens ab dem 11. Mai sollen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch offen. Kultusminister Piazolo erklärte, durch diese stufenweise Rückkehr in die Schulen hätten möglicherweise einige Klassen gar keinen Präsenzunterricht mehr. Kitas bleiben vorerst geschlossen, aber die Notbetreuung von Kindern in Bayern soll ab 27. April ausgebaut werden. Kinder dürfen auch wieder in die Kita, wenn nur ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet. Auch erwerbstätige Alleinerziehende sollen so wieder ihren Beruf aufnehmen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 15:00 Uhr