Roboterhersteller KUKA baut in Augsburg Stellen ab

Augsburg: Der Roboterhersteller KUKA will Stellen abbauen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin dem BR. Bis Ende 2026 sollen in Augsburg demnach etwa 400 Vollzeitstellen gestrichen werden. Grund dafür sei die schwierige Marktlage in Deutschland und Europa. Insbesondere in der Automobilbranche, die zu den Hauptkunden von KUKA gehört, sei die Stimmung nicht gut. - Der Maschinenbauer Waldrich aus Coburg in Oberfranken plant nach eigenen Angaben bis zu 70 Stellen abzubauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2025 15:45 Uhr