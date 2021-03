Robinson gewinnt letzten Riesenslalom der Weltcup-Saison

CSU will weitreichende Konsequenzen aus Fall Sauter ziehen

München: Die CSU will aus den Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit Maskengeschäften weitreichende Konsequenzen ziehen. Partei-Chef Söder sagte, für die CSU stehe viel auf dem Spiel. Künftig müsse klar sein, wem Abgeordnete mehr dienen - dem Amt oder dem Geld. Um das umzusetzen, wird die CSU laut Söder eine Kommission einrichten, die einen verschärften Verhaltenskodex überprüfen soll. Abgeordnete sollen künftig alle Nebentätigkeiten melden. Das gelte auch für Beteiligungen an Unternehmen. Bezahlte Interessensvertretung soll komplett untersagt werden. Alle CSU-Kandidaten sollen künftig bereits vor Wahlen eine entsprechende Erklärung abgeben. Söder und CSU-Generalsekretär Blume kündigten außerdem an, das Abgeordnetenrecht verschärfen zu wollen. Andere Parteien riefen sie auf, diese Maßnahme zu unterstützen. Anlass für die verschärften Regeln in der CSU sind unter anderem die Korruptionsvorwürfe gegen den ehemaligen bayerischen Justizminister Sauter. Der erklärte heute, alle Parteiämter aufzugeben. Seine Mitgliedschaft in der Landtagsfraktion der CSU will er ruhen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.03.2021 13:30 Uhr