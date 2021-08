Robert-Koch-Institut will weitere Umfragen zur Impfquote starten

Corona-Lage in Paralympics-Stadt Tokio spitzt sich zu

Tokio: In der japanischen Hauptstadt wird die Corona-Situation immer ernster. Medien zufolge hat ein Expertenteam die Ansteckungslage dort mit der einer Katastrophe verglichen, die außer Kontrolle ist. Die medizinische Versorgung drohe zu kollabieren. Wegen des alarmierenden Anstiegs der Infektionszahlen müsse die Menge an Menschen auf den Straßen im Vergleich zu Anfang Juli um die Hälfte reduziert werden, so die Fachleute. - Nach den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen werden in Tokio am 24. August die Paralympics eröffnet. Bei den Sommerspielen waren Zuschauer wegen der Pandemie von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Wie das bei den Paralympics gehandhabt werden soll, ist noch nicht entschieden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 16:00 Uhr